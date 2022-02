(VIDEO) Consideran modificación constitucional busca controlar MP y no independizarlo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado José Eliseo Almánzar, consideró que el objetivo que está moviendo la reforma constitucional es controlar el Ministerio Público y no independizarlo como se le ha querido vender a la población, como una supuesta medida de prevención ante la posible salida del poder del partido del gobierno, en el año 2024.

“Es sencillo, lo único que tiene seguro el presidente es hasta el 2024, ahí en adelante no hay seguridad, no hay garantías, desde el Ministerio Público se pueden hacer muchas cosas, eso está comprobado. Parece que se están buscando ciertos niveles de seguridad para protegerse ante una eventual salida del poder que puede darse en 2024 o en el 2028”, expuso.

Almánzar fue entrevistado por Llianov Méndez, Liddy Kiaty Figueroa y Edwin Ricardo en el programa “Agenda Ciudadana”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:05).

De acuerdo con sus planteamientos,“el plan de vuelo podría ser aprobar la reforma a la Constitución, y en el año final de gobierno aprobar la Ley que crea el Ministerio Público independiente, entonces ahí nombrar por seis años un Ministerio Público que cubra mis cuatro años siguientes si me reelijo o si tengo que salir del poder que me garantice que no me van a volver a perseguir”.

En tal sentido, sostuvo que quedó demostrado que ahora se puede perseguir a cualquier persona sin “tener hechas”, y por tanto, consideró que es lógico que quienes hoy están el poder intentan cuidarse, tras asegurar que cualquier político en esa posición lo haría.

“Yo la reforma constitucional la considero innecesaria, peligrosa, porque el propósito es ese, controlar el Ministerio Público y no hacerlo independiente. Yo me pregunto, ¿independiente de quién es qué tienen que ser los jueces?, porque la independencia judicial se concibió en Estados Unidos, pero los jueces eran independientes de la población”, subrayó.

De igual forma, expresó que le preocupa el constante estado de prueba de error en el que vive la República Dominicana, porque según explicó, eso evidencia que las autoridades no tienen idea de lo que hay que hacer en un estado democrático.

