(Video) Consideran Jean Alain Rodríguez está preso el “populismo judicial” existente en RD

Comparte esta noticia

El NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado penalista y ex presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Fernando Pérez Vólquez consideró que Jean Alain Rodríguez, pasado procurador general de la República y actual imputado en el caso Medusa, se encuentra privado de libertad debido al “populismo judicial” existente en la República Dominicana, argumentando que en su caso y en el de muchos otros ciudadanos se dictó una condena anticipada con la prisión preventiva.

“¿Por qué está preso el ex procurador de la República? Yo no soy su abogado, ni apologista de él, pero creo que él está preso por el populismo judicial, ese hombre no tiene porque estar en prisión, ese es un acto cruel de la justicia con él y todos los que son como él. Se utiliza la prisión preventiva cuando el imputado representa algún peligro y en este caso estamos hablado de un asunto económico, no de un asesinato o una violación”, expresó.

“Hay cientos de dominicanos que están en la misma situación que él y son inocentes. Aquí hay que humanizar la justicia”, continuó diciendo Pérez Vólquez en una entrevista realizada por Liliam Mateo, Enrique Mota y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 15:32).

En esa misma línea, el legista abogó para que se realicen las mejoras que requiere el sistema penitenciario dominicano. Tras ser cuestionado dijo que los nuevos modelos de gestión penitenciaria solo se quedaron en papel, porque en la vida práctica existe una realidad distinta donde se vulnera los derechos humanos de la mayoría de los internos.

“Nosotros no somos apologistas del que hace lo malo, porque el que robó, asesinó o vende drogas debe enfrentar las consecuencias de sus actos, pero él tiene derecho a que se le trate como un ser humano, a no encontrar la muerte o una enfermedad a no ser sodomizado. Es que un interno no es una persona desechable. Cualquier persona debe ser objeto de un proceso penal”, declaró.

De igual forma, al referirse a las fiscalías barriales, el jurista consideró que está fue una buena iniciativa del fiscal Manuel Hernández, “porque la justicia tiene que ir al pueblo y no el pueblo a la justicia”; sin embargo, agregó que la misma no resultó, por falta de logística.

“Aquí no hay dos destacamentos que sirvan, para que un ciudadano trabaje de forma eficiente tu tienes que crearle las condicione físicas para ello, es lo primero. O sea tú no puede tener un fiscal en un espacio que él no pueda ni moverse y no pueda colocar ni siquiera un archivo, las condiciones físicas no sirvieron ningunas”, expresó.

En ese sentido, enunció que el Estado debe hacer inversiones serias, para que se logre ejecutar un rediseño en materia de justicia, creando verdaderos departamentos de justicia, para dotar a los fiscales de las condiciones que no poseen.

“Nosotros necesitamos tres veces los fiscales que tenemos, igual que los jueces para poder dar respuestas a las problemáticas. Ejemplo, si tú vas a un tribunal y la audiencia está parada porque el juez está en otro tribunal y ya cansado tiene que venir a conocer audiencia aquí, eso es algo que pasa todos los días, eso lo sabe el presidente de la Suprema Corte de Justicia”, expuso.

Sostuvo que ya el país no puede seguir sumergido en esa situación, e insistió en que el Estado dominicano está consciente de la inversión que requiere la justicia del país, debido a que la misma es fundamental para desarrollar a los pueblos, argumentado que no es posible decirle a un ciudadano “tú tenías razón” cinco años después de haber realizado una denuncia.

Relacionado