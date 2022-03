(VIDEO) Consideran Gobierno debe sancionar a quienes no traduzcan beneficio de arancel cero ciudadanía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y analista político Luis Ramírez consideró este martes, que el Gobierno debió establecer una sanción en el proyecto de ley de tasa cero que se aplicaría a un grupo de alimentos de consumo diario en la República Dominicana, a los comerciantes que no traduzcan ese beneficio al precio de los productos adquiridos por el consumidor final.

Manifestando que esta es un política creada para contrarrestar los efectos del alza en los precios y ningún comerciante que hoy está vendiendo un producto a un precio reducirá su costo aunque ya no pague los mismo impuestos si no hay un control establecido.

“Un comerciante que hoy está vendiendo un producto diez pesos más caro, porque está pagando los impuestos, no lo va a vender diez pesos menos, aunque usted le quite 50 pesos de impuestos. Eso no va a ocurrir si el Gobierno no establece un mecanismo transparente de control a todos los que se beneficien de la exención en las importaciones”, expuso.

Mientras conducía el programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez argumentó que realizar este plan de control sería muy fácil debido a que todo lo que todo importado está registrado.

(Ver declaraciones a partir del minuto 31:42).

“Yo insisto en que aquí hay que establecer esos, porque cada vez que el Estado cede incentivos, acciones para amortiguar y apalear la situación de los más necesitados, se queda solo en los que lo reciben”, indicó.

De igual forma, manifestó que en el proyecto de ley arancel cero debió establecerse un mecanismo que obligue a los comerciantes a pagar diez o quince veces el impuesto correspondiente al producto vendido si al beneficiarse de la iniciativa del Gobierno no modifica el precio para la ciudadanía.

“Creo que hay que generar un sanción penal o pecuniaria contra aquellos que lo reciben y no lo transfieren, cuando eso ocurra usted verá que a todo al que le den un incentivo para que lo transfiera a los consumidores lo va a hacer con los ojos cerrados”, subrayó.

Al concluir su discurso, el profesional de la comunicación indicó que en vista de que esta a sido una de las mejores apuestas por parte del presidente Luis Abinader para hacer frente al espiral alcista reflejado en el precio local de los productos de consumo básico; por tanto, dijo es necesario que se le preste total atención para que toda la ciudadanía se pueda beneficiar y no solo una parte.

