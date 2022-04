(VIDEO) Consideran es momento idóneo para revisar “infuncional” sistema educativo de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A raíz de las protestas protagonizadas por los docentes en demanda de un aumento salarial, la politóloga y comunicadora, Edhoarda Andújar, consideró que este es el momento idóneo para revisar de forma profunda el “infuncional” sistema educativo existente en la República Dominicana.

“Porque el sistema educativo dominicano es infuncional, tú tienes una currículo del siglo XIX, profesores del siglo XX y estudiantes con expectativas del siglo XXI, definitivamente no es funcional el modelo educativo que nosotros tenemos en la República Dominicana. Yo soy de las que dice que este es el momento preciso e idóneo para que se revise a cabalidad el sistema educativo”, expresó.

Durante su intervención junto a Nadia Andújar en el programa “Politizando”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la comunicadora sostuvo que también es el momento para despedir a todos los maestros que no están comprometidos con el desarrollo integral del país, ni de sus estudiantes.

“Creo que es idóneo también para que las personas que no tienen vocación de servicio, porque el ser maestro tiene que tener vocación. Este es buen momento para que estas personas si sus compromisos son gremiales y no con el desarrollo integral del país, que los cancelen”, indicó.

Comentó que más del 68% del presupuesto de Educación es destinado al pago de nóminas a los maestros y personal administrativo. No obstante, resaltó que de acuerdo a un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 13,7 % de los niños de tercer grado de básica no alcanzó un nivel de legibilidad en temas ortográficos y de puntuación.

“Es decir, que los niños de la República Dominicana no saben escribir, no saben dónde van comas, dónde van puntos, y eso es algo delicado, porque el tema de conceptualización no se está logrando en este país”, manifestó.

En ese aspecto, estimó que lo que está haciendo la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) es “un crimen de lesa humanidad”, porque desde su punto de vista, no es a cualquier sector que no se le está impartiendo docencia, “es al más vulnerable, aquel que recibe la educación pública, a los niños y niñas que vienen de lugares marginados, y que sobre todo, están siendo excluidos”.

De su lado, la profesional de la comunicación, Nadia Andújar, externó que debido a la carestía y el espiral alcista que existe en el país en los productos de consumo diario, todos los sectores de la sociedad necesitan reivindicaciones salariales, sin embargo, agregó que parar la docencia no es no la forma adecuada de protestar.

“No es la forma correcta porque no es al gobierno que usted le está haciendo un daño, en términos de la lucha y el fin usted tiene que ver a quien está sacrificando y en este caso son los niños. Lo que más contribuye al desarrollo de los países es la educación que recibe la sociedad, porque a medida que vas educando y teniendo conocimiento vas creando conciencia para elegir quienes tienen capacidad de dirigirte, para reclamar tus derechos, para cumplir como ciudadano con la parte de que te corresponde”, emitió.

