(VIDEO) Consideran declaraciones de Margarita corresponden a “delirios de grandeza”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República dijera que “águila no caza moscas” a modo de respuesta el pasado martes, a Gloria Reyes, quien hoy funge como directora del programa Supérate, el comunicador Francisco Holi Matos consideró que estas declaraciones son efecto de un delirio de grandeza y la misma no debió expresase de esa manera.

“Es un delirio de grandeza que tiene la doctora Cedeño, yo creo que esto obedece a su inmadurez política. Yo creo que todo el que administra un bien público está en la obligación de explicar”, emitió.

Mientras conducía junto a Dolphy Peláez el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Matos expuso que estas declaraciones son parte de una supra valoración personal, que no tiene elementos para sustentar sus discurso.

(Ver declaraciones en el minuto ).

“Si usted mira su contenido discursivo bastante falencias tiene, porque ni siquiera tiene una propuesta coherente de cuál sería la solución de elementos que usted misma manejó, porque aquí el tema de la pobreza es algo ancestral, porque los programas que se mensajero anteriormente no sirvieron para liberar a la gente, todo lo contrario tuvieron que ir aumentando”, sostuvo.

A raíz de estos, la comunicadora Dolphy Peláez externó que nadie está por encima de nadie y que las personas deben siempre tratar de recordar la humildad, argumentando que siempre veía a Cedeño como una mujer que tenía los pies sobre la tierra y ver esas declaraciones le sorprendieron.

“Yo siempre la había visto como un apersona que tiene los pies sobre la tierra y al ver esta conversación me sentí sorprendida y pensé que quizá le están dando malos consejos y se está llevando de eso a nivel de comunicación o simplemente tiene un círculo que le está llenando la cabeza que no son las que yo conocía”, añadió.

En tal sentido, entiende prudente que se investigue y que la Cámara de Cuentas audite desde el 2010 hasta la fecha el plan de las tarjetas del subsidio social, llamado Supérate por la actual gestión de gobierno.

También, consideró que es importante tener cuidado en la forma que se habla de la gente, “porque como tú juzgas es como tú piensas”. De igual forma, comentó que tuvo la oportunidad de conversar con Gloria Reyes quien explicó de forma clara cuál era la situación en la que está el país en este momento a causa de la estafa al programa social.

“Ella nos decía que los bancos son los que tienen que pagar, porque al a ellos se les pagó, entonces, el fraude fue hecho a los bancos y esto es algo que está en investigación, pero sí hay que hacer una auditoría que se haga”, emitió.

Relacionado