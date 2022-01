(VIDEO) Consideran agresor de Baní debe ser tratado por psicólogos tras apresamiento

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Francisco Holi Matos consideró que luego de ser apresado y procesado por la justicia, Alexis Villalona, quien fue captado por cámaras al momento de agredir a Santa Arias, en Baní, debería recibir tratamiento psicológico para que aprenda a manejar la ira.

“Debe ser sometido a tratamientos psicológicos para que aprenda a manejar la ira, pero también debe pagar en materia penal, porque sus actos deben tener consecuencias, las consecuencias que establece el Código Penal de la República Dominicana”, manifestó.

Matos externó sus consideraciones mientras conducía el programa “En el Foco”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Expuso que el Ministerio Público debe apegarse a las normas al momento de aplicar la sentencia a Villalona, tras considerar que esta debe ir acorde con sus actos, y además debe crear políticas que eviten que este tipo sucesos sigan pasando en la sociedad dominicana.

“Si él no se presenta eso agrava su situación, si él tiene problemas psicológicos entonces él no debía andar conduciendo en las calles, dentro de las sanciones puede estar que él no maneje vehículos, lo otro sería un tratamiento psicológico”, indicó.

De igual forma señaló que Santa Arias, quien fue la agredida por Villalona, debería ser resarcida económicamente por los daños físicos y psicológicos causados por este evento.

“Es por la humillación que la hicieron pasar que debe ser remunerada”, insistió.

El comunicador reiteró su llamado a las autoridades para que presten atención a los constantes actos violentos y delictivos que están ocurriendo en la actualidad, causas que, de continuar, llevan a poner en dudas hasta dónde llegará el país.

