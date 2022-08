(VIDEO) Considera “Rochy RD” debe aprovechar “oportunidad de oro” ofrecida por justica y la sociedad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de otorgada la libertad a través de una variación a la medida coerción que mantenía en cautiverio al urbano Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como “Rochy RD”, el comunicador Julio Samuel Sierra consideró que este es el momento idóneo para que el artista demuestre a la sociedad que a pesar de su corta edad, ha podido madurar en medio de la crisis.

“Esto es una oportunidad de oro, vas a tener meses en la calle en lo que llega tu juicio de fondo, para demostrarle al país y a la justicia que tienes cierto grado de arrepentimiento ante cosas de las que se te atribuyen”, emitió.

Junto a Edward Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por el Nuevo Diario TV, Sierra sostuvo que a pesar de que desconoce a los que rodean, sería bueno que el artista se cuide de aquel entorno que en su momento no lo protegió.

(Ver a partir del minuto 17:00).

“Ahora ese equipo debe entender que si tu eres la gallina de los huevos de oro deben protegerte y tú tienes que protegerte de las tentaciones, de las muchachas, no lo sé, pero si usaste en algún momento alguna sustancia debes alejarte de todo eso, porque esta es una oportunidad de oro que te brinda la justicia dominicana”, externó.

Manifestó que el artista urbano debería tomar en cuenta que a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, la sociedad dominicana sigue apostando a su inocencia y al talento que posee.

“Hay que reconocer que estás en tu momento, es una música que gran parte de la población consume y que apoya y esos muchachos que se hacen llamar wawawa son muy fieles a ti y no tengo por qué dudar que van a ir a tus fiestas”, precisó.

En su mensaje al exponente urbano, el profesional de la comunicación también le exhortó valorar la confianza que nuevamente se ha depositado en su persona, haciendo honor con una buena conducta a esta oportunidad.

“Si eres encontrado inocente, un no a lugar ante tus causaciones, tendrás una oportunidad mayor de recomenzar tu carrera desde cero, pero te repito, que esto te sirva de escarmiento, este es un momento importantísimo en tu carrera, porque quizás este sea el comienzo de una carrera más productiva, que limpie más tu imagen, que puedas ser aceptado por sectores que no te conocían o no aceptaban tu música”, comentó.

Relacionado