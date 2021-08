(VIDEO) Considera “mezquina” oposición de Leonel Fernández ante posible reforma constitucional

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peńa.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador José Abreu consideró ayer martes como “mezquina” la oposición del presidente del partido Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, quien durante su discurso del pasado lunes mencionó que no habría necesidades de realizar la posible reforma constitucional anunciada por el presidente Luis Abinader.

“La posición de Leonel Fernández yo la considero como mezquina, porque él está viendo que existe la posibilidad de que en una nueva reforma constitucional pueda ser habilitado el expresidente Danilo Medina”, expresó.

Así se manifestó el comunicador tras indicar que también el expresidente Fernández fue habilitado para reelegirse en la reforma constitucional que habría realizado durante su pasada gestión en el año 2010.

Abreu emitió sus declaraciones durante su participación en el programa “Cebolla News”, el cual conduce junto a los comunicadores Daurin Muñoz y Rubén Franco, y que es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Abreu criticó que siendo el expresidente Fernández un hombre con “muchas luces”, debería ser “un poquito más coherente” ante la sociedad dominicana.

“Usted debe saber que no somos un pueblo de ilusos, entonces en aquel momento era bueno porque le beneficiaba, pero ahora no, así no señor expresidente de la República Leonel Fernández”, declaró.

También externó un llamado al liderazgo nacional para que sea apoyada la reforma constitucional anunciada en la pasada rendición de cuentas del primer año de Gobierno del presidente Luis Abinader.

Igualmente, reiteró que el expresidente Medina debería ser habilitado para reelegirse a la presidencia de la República Dominicana, al igual que en el 2010, cuando fueron habilitados mediante una reforma a la Constitución, los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía.

“Hay un político, que independientemente de lo que le puedan señalar, ha aportado mucho a la sociedad dominicana, y hablo del expresidente Danilo Medina, al cual la Constitución actual de la República le prohíbe aspirar nuevamente”, expresó.

