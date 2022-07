(VIDEO) Considera Extinción de Dominio es “pan y circo” y traerá pocos resultados a RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de aprobado en primera lectura por el Senado de la República, ayer martes, el proyecto de Ley ordinario sobre Extinción de Dominio sigue generando opiniones en algunos actores en la sociedad.

En esta ocasión, el abogado Vladimir Bencosme consideró que esta iniciativa de ley solo “representa pan y circo”, debido a que contiene elementos que beneficiarían muy poco a la República Dominicana.

Junto a Nelfis Stapleton en el programa “Agenda Ciudadana”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Bencosme aseguró que la Ley de Extinción de Dominio no es más que un instrumento para llamar la atención, acto que calificó como circense.

Destacó que el hecho de el proyecto de ley contemple la extinción sin haber culminado el proceso que demuestre el origen de los bienes representa un atropello a la presunción de inocencia.

“A usted le incautan su bienes mientras usted está siendo procesado, sobre la lógica de que muchos bienes de esos se pueden distraer en el tiempo, a usted le confiscan sus bienes, incluso lo pueden hasta liquidar, porque se supone que usted es una persona que lo obtuvo de manera fraudulenta”, externó.

Agregó que, no se puede “convertir a un individuo en culpable y que sea él que tenga que demostrar su inocencia, porque en eso usted está cometiendo un atropello”.

En ese sentido, precisó que cuando la estructura mediateca somete al alguien sin que este sea culpable, la condena es eterna, porque el pueblo no olvida ese tipo de actos.

Asimismo, enfatizó que uno de los problemas esenciales esta ley es su aplicación retroactiva, que aunque aseguró se ha querido disfrazar esta parte, la iniciativa sí tiene efecto en el pasado, lo que argumentó es una violación que se aplique a ilícitos que en el pasado no estaban tipificados.

“El problema esencia de esa ley es la aplicación retroactiva de la misma, usted no puede aplicar una ley al pasado, al que cometió un ilícito que en el pasado no estaba tipificado, usted no puede perseguir por algo que ante no era un crimen”, emitió.

