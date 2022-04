(VIDEO) Conozca la aspiración del primer joven con autismo en graduarse de Comunicación en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alcibíades Polanco, primer joven con autismo en graduarse de comunicación social en el país, manifestó que tras culminar su licenciatura recientemente tiene planes de abrir su propia fundación, dedicada a niños y niñas con su misma condición, para poder ayudar a transformar sus vidas y trabajar para que la sociedad dominicana abrace la inclusión.

“Esta fundación no solo se va a dedicar a personas con autismo, sino también con síndrome de Down y con parálisis cerebral. Uno tiene que tratar de unir a otras fundaciones para poder transformar a cada niño y niña, adolescente y adulto, para que tomen conciencia, y poder llevarlos a las aulas y al sector público”, expresó el joven de 27 años.

Alcibíades y su madre Carmen Polanco fueron entrevistados por la coach Lolita Suárez en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, en donde afirmó que lograra abrir su fundación y ello será increíble, porque tiene fe en que su iniciativa ayudará a producir un cambio en el país.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:00).

Contó que después de ser diagnosticado a los 11 años se sentía un poco diferente, en especial porque las personas no entendían su manera de ver el mundo, sin embargo, dijo esforzarse porque tenía un proyecto.

“No quiero sentirme como si fuera una mascota, hoy soy un hombre profesional, me he sentido muy orgulloso de todos esos dominicanos que me ven aquí en este programa, aunque me sentía con miedo, pero tuve que superarlo”, expresó.

Alci, como cariñosamente le llama su madre, indicó que después de ser diagnosticado, cada día se sentía más orgulloso de ser una persona con autismo, y más aún cuando ha demostrado que pudo hacerse licenciado y ser reconocido como embajador del autismo dominicano.

“Ejercer mi voz es lograr un espacio para estás personas como yo, tengo que aprender a ser como mentor para que ellos sigan adelante, tengo que aprender todas esas técnicas para todas esas personas que deseen interesarse en nuestra vida y quieran ser también un modelo a seguir, en una carrera diferente, una profesión, haciendo cosas grandes”, agregó.

Doña Carme Capellán, quien también fue entrevistada por Suárez, manifestó que al año de haber nacido Alci notaba que su hijo no hacía las cosas que hacían otros niños y actuaba de manera muy independiente, sin embargo, aún no hablaba, por lo que lo llevaron a terapia.

Contó que la diferencia entre Alci y sus hermanos es del cielo a la tierra, por lo que antes se asomaban en sus ojos lágrimas de tristeza e impotencia por tratar de encontrar una ayuda que no hallaba en ningún lado.

“Fue luego que la doctora Mara Ramírez le realizó una evaluación a Alci y se la ingenia para que lo aceptarán en una escuela de modalidad para adultos, Prepara, que el ya adolescente pudo iniciar sus estudios”, indicó.

Confesó que Alci ha hecho muchas travesuras, hasta poner a todos los miembros de su familia a temblar, no obstante, aseguró que Dios le dio toda la fortaleza necesaria para salir adelante con su hijo y se la seguirá dando porque su lucha sigue.

También Carmen realizó un llamado al Estado dominicano y a los distintos sectores de la sociedad, para que se unan en la tarea de ayudar a las familias que tienen niños con autismo y lograr una verdadera inclusión del sector de personas en condición de discapacidad en el país.

“Tímidamente se está trabajando, se está siempre haciendo un anuncio, se pide un país inclusivo, pero la sociedad tiene que apoyar, porque no solamente es decirlo de boca, de boca decimos muchísimas cosas, hay una ley para eso que hay que motivar más”, concluyó.

