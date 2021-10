(VIDEO) Conozca cómo un joven cambió su vida de homosexual a pastor

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Julio César Santana narró en detalle cómo pudo sobrepasar difíciles momentos en su vida que iniciaron en su niñez y adolescencia, como llegar a ser travesti, ser violado por un familiar, vagar en las calles y el abandono de su madre, situaciones que dijo pudo superar para finalmente convertirse en un pastor de la iglesia.

“Fui violado desde los cinco hasta los once años por un familiar, fui maltratado, eso creó una rabia en mi, una raíz de amargura, me sentía que nadie me amaba”, explicó.

Santana emitió esas declaraciones durante una entrevista realizada por el pastor Alvin Peña, en el programa “Kairos”, que se transmite a través de la plataforma digital del El Nuevo Diario TV.

(Ampliar historia a partir del minuto 03:58).

El pastor atribuye lo sucedido en su vida a la falta de una figura paterna que lo acompañara en cada proceso formativo de su juventud, tras declarar que la mayoría de los homosexuales y trabajadoras sexuales han sufrido la ausencia de un padre.

Explicó además que a la edad de 13 años comenzó a vestirse de mujer, y que posteriormente se realizó una cirugía estética en la que le inyectaron aceite de avión como implante mamarios, afectando sus órganos y llevándolo a enfrentarse a la muerte.

“Tenía problemas para respirar, el silicón que me colocaron me encogió los tendones y no me podía mover, y yo decía si mamá estuviera aquí esto no me pasaría”, exclamó.

Asimismo detalló que luego de mucho tiempo vagando de ciudad en ciudad, ser violado, golpeado e intentar suicidarse en diferentes ocasiones, se cuestionó sobre la existencia de un Dios, y pidió que si en verdad él existía que no lo dejar morir.

En ese orden, dijo que Dios respondió a su llamado, y hoy es alguien que da testimonio de vida de que la fe puede cambiar a las personas.

“Yo era travesti, yo andaba vestido de mujer día y noche, yo me hice los senos, el sostén que yo usaba era 34, los pantalones de mujer 15 o 16 y el cabello en cintura, pero me sentía solo, me sentía vacío”, enfatizó.

Santana también indicó que narra cada detalle de su vida en su libro “Del Nigth Club al Altar”, el cual escribió para que todos conocieran su historia.

Relacionado