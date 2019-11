(VIDEO) Conozca a “Lord Café”, hombre que tira café en la cara a una mujer por rozar su Mercedes Benz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JALISCO.- Un hombre que arrojó café a la cara de una conductora por un incidente de tránsito se viralizó en las redes sociales causando indignación entre los usuarios debido a que el agresor también dañó el vehículo de la mujer dándole varias patadas, hecho ocurrido en la ciudad de Jalisco en México.

El hombre fue identificado como Daniel Gutiérrez Rodríguez, quien es el CEO del Restaurante La Gorda, quien se desplazaba a bordo de un lujoso deportivo marca Mercedes Benz, y al cual los usuarios apodaron como “Lord Café” debido a su mala conducta con la víctima.

Mientras que la mujer fue identificada solo como Sofía, la cual se escucha en el video pidiéndole disculpas al individuo tras el incidente ocurrido con su vehículo.

Las imágenes fueron grabadas con el teléfono celular de la víctima, quien filma la acción de Gutiérrez Rodríguez, la matrícula de su auto y las agresiones que este le propinó.

“No me voy a bajar, no me voy a bajar. Le voy a hablar al seguro, ya te lo voy a arreglar, el camión le iba a pegar, así está el tránsito ahorita”, se escucha decir a la mujer, mientras su agresor le vocifera improperios y le arroja el café a la cara.

Tras lo sucedido el hombre emitió una disculpa a Sofía por lo ocurrido al momento del incidente.

De su parte, la administración del restaurante emitió un comunicado desligandose del tema.

El video fue compartido en las redes sociales de la mujer, y de inmediato alcanzó millones de reproducciones, replicas y miles de comentarios de indignación sobre la conducta del individuo.

Por su parte los internautas, entre ellos personalidades mexicanas como el expresidente Felipe Calderón o el periodista Ignacio Suárez, inundaron Twitter con publicaciones acompañadas de la etiqueta #LordCafe, en las que condenaron al agresor y animaron a boicotear su restaurante.

Anuncios

Relacionado