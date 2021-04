(VIDEO) Conozca 7 características que debe tener un productor de eventos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El asesor de imagen Carlos Andrés Martínez destacó que los empleadores actualmente están solicitando más que nunca personas que cuenten con habilidades blandas o sociales, y por tal motivo, señaló siete características que los productores de eventos deben tener a la hora en que sus servicios sean contratados.

“Ahora las empresa e instituciones lo que están pidiendo, más que saber dónde tú estudiaste, en qué te especializaste y cuántas maestrías tienes, es cuáles son tus habilidades blandas, cómo es tu flexibilidad, cómo tú eres con tu inteligencia emocional, etc.”, manifestó.

Martínez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Bodas & Eventos”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 15:47).

En ese sentido, expresó que tales características están basadas en las experiencias de varios productores de eventos y estilistas de imagen, los cuales cuentan con una basta trayectoria en dicha área.

Inteligencia emocional: Manifestó que lo primero que el profesional debe tener en cuenta es que debe aprender a identificar y regular sus emociones, para que en un momento determinado en el que se le presente un inconveniente en la realización de un evento, pueda salir a flote.

“Tú como productor de eventos te vas a encontrar con cosas que te van a sacar de sí, pero debes aprender a soltar, tomar el control y accionar, a veces no tenemos esa capacidad, pero debemos saber canalizar las emociones porque sino el evento se va a ir a pique”, agregó.

Añadió que la inteligencia emocional es una de las habilidades sociales que más buscan los clientes de los productores de eventos “porque esperan sobre todo, que la persona que contraten comprenda lo que están pensando, especialmente, cuando se habla de eventos de novias”.

Flexibilidad: Indicó que parte de la madurez emocional de las personas se nota cuando aprenden a ser flexibles, y por eso, expresó que el productor de eventos debe mantener una actitud positiva antes los cambios y aceptar cuando tienen que realizar una variación en sus planes.

Añadió que el cerebro humano tiene neuroplasticidad, lo que permite a la persona ser flexible y permitir cambios, y en ese sentido, aseguró que quienes no son flexibles sufren de gran estrés que puede llegar a ocasionarles daño a su salud.

“A mí me ha tocado cuando tengo que hacer estilismos por ejemplo, yo quería que el vestido tenga un abierto en la parte izquierda pero no se pudo, ¿me voy a frustrar porque no se puede?, no, a veces yo le digo a la costurera pues cierre el abierto y nos vamos sin eso sencillamente, tuve que cambiar “, agregó.

Para saber cuáles son las demás características que debe poseer un productor de eventos, puedes acceder al link y ver el programa completo.