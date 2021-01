(VIDEO) Conoce “Los Bridgerton”: El drama de época del que todos hablan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- “Los Bridgerton” es hasta ahora la serie más comentada de 2021.

Esta es la primera serie de la guionista y directora Shonda Rhimes para la plataforma de Netflix, tras haberse ganado un lugar destacado en el medio televisivo por historias como “Anatomía de Grey”, “Scandal” o “Cómo defender a un asesino”.

En ocho episodios, “Los Bridgerton” cuenta el debut de la hija mayor de los ocho hermanos Bridgerton en el mercado matrimonial de la alta sociedad londinense en pleno siglo XIX, un mundo en el que se mezclan las intrigas y secretos también de otras familias, como los Featherington, todo mezclado con los misteriosos escritos de Lady Whistledown, una Gossip Girl moderna, quien causa revuelo en toda la ciudad descubriendo los más profundos secretos.

Daphne espera seguir los pasos de sus padres y casarse por amor, y al principio sus perspectivas son más que prometedoras.

Entonces aparece el deseable y rebelde duque de Hastings, un soltero empedernido y el gran partido de la temporada al que desean echarle el guante todas las madres de las debutantes.

Por mucho que Daphne y el duque insistan en que no sienten nada el uno por el otro, su química es innegable y les encanta entregarse a conversaciones de réplicas ingeniosas y dobles sentidos, mientras sortean las expectativas de la alta sociedad con respecto a su futuro en común.

La serie esta disponible en Netflix, y desde ya, se ha convertido en uno de los dramas del que todos hablan, ganando una popularidad tal que se convirtió en una de las series más vista de diciembre, y se encamina a seguir su posición para enero.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Bridgerton ha sido un gran éxito para Netflix desde que la serie romántica producida por Shonda Rhimes apareció en el sitio. Pero, a pesar de la popularidad del programa, aún no se ha renovado para la segunda temporada.

Sin embargo, los fanáticos creen que volverá ya que el programa se basa en una serie de libros, y es solo el primero de ocho.

Aunque no se ha confirmado una nueva serie, el segundo libro de la serie de Bridgerton se llama The Viscount Who Loved Me.