(VIDEO) Conoce la nueva película “Father Of The Bride” con Andy García y Gloria Estefan

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – Andy García y Gloria Estefan hablaron en exclusiva con People en Español sobre la nueva versión de Father Of The Bride, donde encarnan a una pareja que recibe una inesperada noticia. Todo se detiene y su mundo se pone al revés cuando su hija mayor les anuncia que está comprometida para casarse… ¡y trae a casa a su prometido para que lo conozcan!

La comedia —protagonizada también por Adria Arjona y Diego Boneta como el par de tortolitos que van camino al altar— se desarrolla en Miami, Florida. Esta nueva versión cuenta la historia de una familia cubanoamericana, integrada también por Isabela Merced, en el rol de la hermana menor de la novia.

“Tuvimos tantos momentos inolvidables porque realmente nos convertimos en una familia durante la grabación de esta película”, dice Gloria Estefan, quien hace el papel de la madre de la novia (Adria Arjona).

Poder celebrar su cultura en la gran pantalla fue otra bendición. “Fue un privilegio”, dice Andy García, nacido en La Habana, sobre interpretar a un arquitecto cubano en la película. El prometido encarnado por Diego Boneta, es de raíces mexicanas, y tanto él como su familia tendrán que ganarse la aprobación y el cariño del exigente padre de la novia… ¡tarea que no será fácil!

“Todas las películas anteriores han sido atesoradas”, añade García sobre Father Of The Bride. “Este nuevo giro moderno y cultural creo que no solo respeta las versiones anteriores, sino que brilla con luz propia, explorando las idiosincracias de estas familias cubana y mexicana, con estilo, calidez y humor”.

Gloria Estefan asegura que sus escenas románticas con Andy García —quien ha sido su gran amigo durante décadas y hace de su esposo en la película— no hicieron sentir incómodo a Emilio Estefan, su esposo en la vida real.

“Emilio y Andy han sido amigos durante décadas, y si yo tenía que besar a otro hombre después de los 46 años que hemos estado juntos”, dice sobre el padre de sus hijos. “Él estaba feliz de que iba a ser Andy”.

