(VIDEO) Conflicto por cobro de impuestos en ASDE; denuncian alcalde quiere invalidar contrato

contrato La empresa privada Control Básico Municipal, encargada de la gestión de cobros del Ayuntamiento Santo Domingo Este, denunció este martes que el recién posicionado alcalde, Manuel Jiménez, quiere suspender el contrato con dicha entidad, el cual, según ellos, fue adquirido por una licitación y vence en febrero del 2022. Durante una rueda de prensa el representante legal de Control Básico Municipal, Rafael Martínez, explicó que de manera inicial el contrato fue obtenido por seis años durante la pasada gestión de Alfredo Martínez (El Cañero) de conformidad a lo que establece la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, señalando que posteriormente fue extendido por tres años más.