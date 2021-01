(VIDEO) ¿Confirman romance?: Natti Natasha y Pina habrían revelado su relación en video musical

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La artista dominicana, Natti Natasha, y su manejador Raphy Pina, habrían confirmando su relación sentimental en un video musical del artista español Fran Rozzano, poniéndole fin a los rumores que por un largo tiempo indicaban que ambos sostenían un romance y que había algo más allá de su relación artista-manager.

En el audiovisual del sencillo “Inédito”, producida por Pina y que tiene a la santiaguera como protagonista, Natti está sentada en un piano y se acerca un hombre alto, a quien ella observa detenidamente y se va con él.

A pesar de que no se puede observar la cara del hombre, los fanáticos han señalado que por su atuendo y tatuajes se trataría del productor boricua.

En una entrevista con la revista estadounidense People en Español, el cantante Fran expresó que escribió la canción “Inédito” sobre un amor escondido y Pina se sintió identificado.

“Cuando conocí lo bonita que es la relación de ellos dos, sobre todo de apoyo a nivel profesional y ese sentimiento que había entre ellos fue inspirador”, cuenta Rozzano.

“Esto ha salido de ellos, se dio una conexión especial con “Inédito”, con esta canción”, añade el reggaetonero español sobre porqué decidió ahora la pareja compartir su amor con el mundo a través de este video musical.

“Fue grata mi sorpresa cuando se me acerca Raphy y me dice: ‘Yo con ‘Inédito’ me sentí especialmente identificado. Ahí paré a Raphy y le dije: ‘Te tengo que confesar algo antes de que sigas hablando y es que ‘Inédito’ lo hice inspirado en la historia de Natti y de Raphy, ‘Inédito’ son ustedes”, aseguró.