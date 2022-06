(VIDEO) Confirman medida de coerción de prisión contra Jean Alain cabecilla del caso Medusa

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, confirmó este martes la prisión preventiva que pesa en contra del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, principal vinculado en el caso de corrupción Medusa.

Los jueces Ysis Muñiz, Rosalba Gariz y Luis Jiménez Rosa, tomaron la decisión de ratificar la medida por la complejidad del caso, aunque aclaró que el imputado tiene suficientes arraigos familiares, laborales y económicos.

Mientras que el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que en el proceso el Ministerio Público ha identificado una estructura de sobornos y obstrucción sin precedentes en el país.

“Es algo simple y escandaloso que se podrá ver en la acusación, lo que ha hecho esta defensa es una muestra de miedo a la contundencia del expediente acusatorio”, adelantó Camacho tras concluir la audiencia sobre el recurso de apelación con el cual por intermedio del consejo de defensa, buscaba que se le variara la medida.

En ese sentido, negó de manera contundente sobre las acusaciones que realiza Carlos Balcacer, abogado titular del consejo de defensa del exprocurador, donde sostiene que un el órgano persecutor es quien intimida a los testigos, para luego adjudicárselo a su defendido.

“Es simple y llanamente especulaciones de los abogados defensores”, asegurando el titular de la Pepca que el organismo investigador no tiene una razón lógica para cometer una acción cómo esta, incluso, lo qué hay muchas personas colaborando con la investigación.

En tanto, que la barra de defensa integrada además de Balcacer, Francisco Franco y Gustavo Biaggi, aseguraron que la Pepca intentó seducir a los magistrados, alegando que su representado iba a obstruir la investigación si lo dejaban en arresto domiciliario o presentación periódica.

Al contrario, el jurista Balcacer, indicó que es el Ministerio Público en contubernio con jueces del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, son los que intimidan a los testigos a través de llamadas, whassap, memorándum.

Asimismo, declaró que la investigación ya se cerró, todo acto que realice el órgano acusador será nulo.

En ese sentido, realizó un llamado a las autoridades competentes para que dejen de amedrentar las pruebas testimoniales.

En tanto, que el exprocurador en su turno concedido por los jueces, dijo: “Aspiro a que me permitan defenderme, de la manera que ustedes entiendan, no me lo coarten, nunca he obstruido ni intimidado testigos como dice el Ministerio Público”

Además, sostuvo que tiene suficientes arraigos familiares, económicos y patrimoniales para que le otorguen prisión domiciliaria, asegurando que nunca tuvo intención de huir del país, como el órgano persecutor ha manifestado en reiteradas ocasiones.

