(VIDEO): Confirman estudiantes reciben docencia en el piso por falta de butacas en liceo de Cotuí

View this post on Instagram

Denuncian carencia de butacas en liceo Francisco Henríquez y Carvajal en Cotuí EL NUEVO DIARIO, SANCHEZ RAMÍREZ.- A través de un video denuncian que los estudiantes que cursan el 1ero. C de secundaria en el mencionado liceo se ven obligados a sentarse en el suelo ante la falta de sillas. Padres y profesores del plantel escolar arremeten contra las autoridades educativas ya que aseguran que el Distrito 16 de Cotuí está próximo al Liceo. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do