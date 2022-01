(VIDEO) Conferencista peruano asegura “seres espaciales” aparecen con frecuencia en RD

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sixto Paz, escritor y conferencista peruano, aseguró que “seres espaciales” aparecen con frecuencia en algunas demarcaciones de la República Dominicana, y sostuvo que los avistamientos no son solo de naves, sino también de sus tripulantes explorando.

“Allá en República Dominicana, en las playas de Baní aparecen muchísimo, también aparecen en la sierra de Constanza donde se ha visto incluso la presencia de los seres, no solamente del objeto sino de los tripulantes haciendo exploraciones y tomando muestra”, declaró.

Paz realizó estas declaraciones en una entrevista efectuada por Manuel Meccariello y Hermes Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Comunicó que los llamados extraterrestres eligen lugares que no son muy concurridos por las personas, para evitar ser vistos, debido a que según la versión del conferencista, estos seres espaciales son quienes eligen a los humanos con los que desean tener contacto cercano.

“Ellos buscan lugares aislados, seleccionan la gente con la que podrían tener algún tipo de acercamiento más directo, y el contacto podría ser a cualquier hora del día, o sea, no es de noche solamente también se dan avistamientos de día”, explicó.

El escritor de libros sobre el contacto extraterrestre desde la perspectiva científica y espiritual, y quien aseguró haber sido elegido por ellos, sostuvo que los mismos no tienen la intención de provocar daño a la tierra, sino que ven a los humanos como un experimento sociológico, antropológico y metafísico.

“Si ellos tuvieran esa intención hace tiempo que nos hubieran hecho polvo, porque nosotros no tenemos forma alguna de podernos defender, pero ellos nos ven como un experimento, no somos ratas de laboratorio tampoco, ellos nos están observando porque no hay nadie de quien no se pueda aprender algo”, externó.

