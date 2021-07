(VIDEO) Conferencista Camilo Cruz exhorta personas no dar importancia a la opinión de los demás

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Bajo el lema “Olvídate de la opinión de los demás”, el doctor en ciencias y escrituras creativas, Camilo Cruz, aseguró que son muchas las personas que se ven afectadas por darle mucha importancia a lo que digan otros, indicando que esto nunca se debe hacer porque de ello se manifiestan malos sentimientos y la persona afectada puede terminar en desistir de sus metas en la vida.

“Yo desde hace muchos años he decidido influir positivamente en los demás, esto lo hago a través de mis libros, conferencias y charlas. Es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo en las últimas tres décadas de mi vida”, expuso Cruz.

El doctor emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach, Lolita Suárez, en el programa Atrévete a Transformarte, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 3:23).

“Yo no necesito tener de la buena opinión de los demás para hacer lo que hago, si la tengo fantástico, si me quieren apoyar extraordinario, pero si no lo hacen no me voy a echar a llorar a decir por qué será que la gente no me ayuda”, indicó.

Igualmente, el catedrático aseguró que no necesariamente hay que escribir un libro para influir positivamente en el prójimo cuando este necesite alguna ayuda.

Al preguntarle sobre cómo se reinventa día a día una persona tal como lo hace él, Cruz respondió que hay que “tener nuestros objetivos que son los mas importantes”.

“Primero hay que identificar nuestro norte en la vida, y todos los días ser un estudiante del éxito, ya que nunca terminamos de aprender aunque lo hayamos experimentado”, expresó.

