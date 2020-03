(VIDEO) Confenagro y Carolina Mejía promoverán ferias agropecuarias en el DN

View this post on Instagram

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) suscribió este miércoles un acuerdo de cooperación interinstitucional con Carolina Mejía (@carolinamejiagomez), candidata a alcaldesa por esta demarcación, en representación del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), y aliados con el que propiciarán las ferias agropecuarias en el Distrito Nacional. El convenio, indica un comunicado, surge en interés de formular estrategias comunes para impulsar ferias y mercados agropecuarios, así como actividades conexas en beneficio de los residentes de la capital dominicana. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD