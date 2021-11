(VIDEO) Conductores por Aplicaciones piden a Turismo e Intran definir solución para sector de una vez por todas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Dominicana de Conductores por Aplicaciones (Adocapps), Odalis Vega, pidió este martes al ministro de Turismo y las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que de una vez por todas definan qué es lo que se van hacer con el problemas que los atañe, porque hasta el momento no ven una luz al final del túnel y darle largas al tema va a traer sus consecuencias.

“Parece que están esperando que suceda algo que termine de dañar lo que con tanto esfuerzo se ha conseguido. Nosotros queremos ya una solución definitiva, no es que nos reunamos y vamos a evaluar para llegar a un acuerdo, siempre en el futuro, pero la solución debe ser inmediata”, insistió.

Vega emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Glenn Davis, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 45:34).

Sostuvo que el problema existente entre los taxistas tradicionales que trabajan en el turismo y los conductores de plataformas digitales no terminaría con que estos últimos se registren en el país, sino mediante la realización de un acuerdo entre ambas partes.

En ese orden, explicó que lo que ha incidido para que no se llegue a un acuerdo en este aspecto es que el Gabinete de Turismo se está encargando de mediar en un asunto de tránsito cuando debería hacerlo el representante del Poder Ejecutivo en esa materia.

“El ministro de Turismo y ese Gabinete toman decisiones referentes al tránsito, pero no están sustentadas sobre la base de nada, entonces ¿qué hace el del Intrant? viene y nos aplica el martillo y dice no, no, no, Turismo decidió una cosa, pero aquí lo que hay es otra, y hay que hacer es lo que está escrito”, manifestó.

Precisó que la situación que atraviesan los taxistas tradicionales y los de plataformas digitales es algo que hoy afecta el turismo, sin embargo, mañana podría afectará a todos los dominicanos, por lo que reiteró su llamado a las autoridades para que se sienten a buscar una solución definitiva, y así ambas partes puedan trabajar tranquilos en la zona.

Relacionado