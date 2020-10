(VIDEO) Conductor de vehículo resulta herido tras ser tiroteado en Las Américas

View this post on Instagram

El conductor de un vehículo fue tiroteado este jueves por personas desconocidas hasta el momento mientras se desplazaba por la Autopista Las Américas, entre la San Vicente de Paul y el Darío Contreras, en Santo Domingo Este. El ocupante del vehículo, quien habría resultado herido, fue conducido hacia el referido centro médico. Al lugar del hecho se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes de inmediato procedieron a realizar las investigaciones de lugar. El hecho ocurrió próximo al mediodía de este hoy. Noticia en desarrollo… #ElNuevoDiarioRD