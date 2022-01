(VIDEO) Condenan se llame “progresismo” a foto desnuda del regidor Mario Sosa

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mihail García quien se declaró “izquierdista” condenó que compañeros de esta ideología calificaron de progresista la imagen que se hizo viral en las redes sociales del regidor del Distrito Nacional, Mario Sosa, mientras se encontraba desnudo en la playa.

“No es verdad que el progresismo es yo irme y quitarme el pantalón y los pantaloncillos en una playa, y además usted tiene que comenzar a respetar las leyes, si usted es progresista y aquí está prohibido el exhibicionismo en los lugares públicos, él no estaba en una propiedad privada, él estaba en una playa pública que no era nudista”, expresó.

García externó sus consideraciones junto a los periodistas Enrique Mota y Priyanka Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que el progresismo debería ser que en la República Dominicana haya más empleos formales que informales, y que los datos de la Tesorería de la Seguridad Social no muestren en sus estadísticas la gran cantidad de ciudadanos que cobran sueldos inferiores a los cinco mil pesos mensuales.

“El progresismo tiene que ser que aquí no haya una casa con el piso de tierra, tiene que ser aquí por cada 100 trabajos no hayan 123 que sean informales, tiene que ser que aquí no hayan 97,000 personas ganando menos de cinco mil pesos según los datos de la Tesorería de la Seguridad Social”, indicó.

El profesional de la comunicación insistió en que a su entender el progresismo debería ser que el poder adquisitivo de las personas les alcance para vivir, enfatizando que esta ideología busca que haya igualdad de condiciones y posibilidades tanto para ricos como pobres.

“Tiene que ser que el poder adquisitivo de los que tienen como de los que no tienen sea suficiente para llevar el pan a las casas sin tener que volverte loco, tiene que ser para buscar que haya una educación de calidad, para los ricos y para los pobres, que haya salud de calidad para los ricos y para los pobres”, resaltó.

