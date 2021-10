(VIDEO) Concientizan sobre cáncer de mama; paciente sobreviviente dice enfermedad ha sido de sus mejores experiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Especialistas de distintas ramas de la salud llamaron a hacer conciencia sobre el cáncer de mama durante todo el año, y no solo durante el mes de octubre, además consideraron que el un padecimiento de este tipo no debe verse inmediatamente como sinónimo de muerte, sino como un proceso en el que se debe cambiar a nuevo estilo de vida, y tener una actitud más positiva frente a todo.

“Es una forma de replantearme qué cosas deje para después, como el hecho de hacerme el auto examen, el papanicolau o el vigilar los cambios que ocurren, entonces ahora ya sí debo estar pendiente de mí, de mi salud, de mi familia, de todo lo que me rodea”, indicó la psicóloga Maritza Mejía.

Los especialistas emitieron sus comentarios al participar de un panel sobre el tema, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, conducido por los comunicadores Priyanka Rodríguez y Mihail García, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La psicóloga explicó que cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, por lo general lo invade un sentimiento de expectativa en el cual se pregunta si es verdad que padece de la enfermedad, y lo que luego es sustituido por un sentimiento de negación.

“Con la familia pasa algo bien difícil, y es que de repente, sobre todo cuando es cáncer en la mujer que es madre o esposa, la familia siente que se está derrumbando”, agregó Mejía.

No obstante, Mejía indicó que en muchos casos, cuando una familia recibe este tipo de noticias catastróficas, en lugar de separarse se unen más, ayudando al paciente a hacer más llevadera su carga.

Primera causa de muerte

Por su parte, el oncólogo Miguel Monanci indicó que en lo que se refiere a tumores malignos, el cáncer de mama continúa siendo la primera causa de muerte en la República Dominicana y otros países del mundo, seguido por el cáncer de cuello uterino.

En ese sentido, el oncólogo abogó para que las acciones que se realizan durante todo el mes de octubre para concientizar sobre el tema y su detección se mantengan todo el año y así se ayude a reducir el índice de mortalidad en el país de esta enfermedad.

“No solamente es octubre, es el año entero porque el cáncer de mama es una realidad. Podemos definir que es un crecimiento anormal de unas células a nivel de las glándulas mamarias y que tienen la capacidad de extenderse a otras partes del cuerpo”, explicó Monanci.

Asimismo, Monanci precisó que el manejo del cáncer es multidisciplinario, en donde distintos profesionales acompañan al paciente antes, durante y después del tratamiento, como es el caso del psicólogo y la nutrióloga.

“Yo soy un abanderado de la parte de nutrición porque hay muchos procesos en el manejo integral del cáncer que si no tenemos una nutrición adecuada pues no hay una buena adherencia”, manifestó Monanci.

En tal sentido, la nutrióloga Eva González manifestó que una persona que esté recibiendo quimioterapia o radioterapia necesita una alimentación que atienda a las consecuencias del tratamiento.

“Tenemos por ejemplo pacientes que están sufriendo de quimioterapia y empiezan a sufrir la conocida caquexia, es decir, el paciente baja a un peso, se ve muy desmejorado y eso tiene un impacto que muchos entenderán que es estético, pero no, así mismo está el cuerpo por dentro, sufriendo y empeorando el pronóstico de vida”, añadió González.

González dijo que lo primordial es dar sostén ante todas las consecuencias del tratamiento, tratando de cubrir todos los electrolitos que se pierden cuando hay vómito y consumir la proteína que se necesita.

También, González puntualizó que en los procesos de tratamiento cada paciente es valorado de forma individual, donde algunos pacientes incluso se le indica nutrición enteral porque no toleran recibir alimento de forma oral.

Testimonio

Del programa también participó la joven Gina Méndez, sobreviviente de cáncer, declaró que el proceso por el cual pasó cuando padeció la enfermedad fue uno de los mejores experiencias que ha vivido porque Dios le demostró todo su amor.

“Yo sentí un dolorcito por debajo de las axilas, entonces yo me empecé a palpar ese mismo día y sí me descuidé un poquito porque dije ‘el dolor no me llega al seno’, pero me seguí buscando, entonces ahí sí me sentí una bolita y ese mismo día yo fuí al doctor”, contó Méndez.

Méndez manifestó que ese chequeo marcó la diferencia para que se le detectará la enfermedad a tiempo y al día de hoy estar con vida junto a su familia.

“Gracias a Dios hoy en día yo estoy con vida, bailo y me río muchísimo”, añadió Mendez.

