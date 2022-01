(VIDEO) Concejo de Regidores dice investiga incidente que involucra a uno de sus miembros en alcaldía SDE

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo de Regidores, Abel Matos, informó que esta entidad en conjunto con la Alcaldía de Santo Domingo Este, inició una investigación para conocer las causas que provocaron la acalorada discusión entre el regidor de esta demarcación y una empleada del cabildo.

“Nosotros como Concejo de Regidores y las autoridades formamos una comisión para investigar el caso, así también lo hizo la administración a través del alcalde Manuel Jiménez, nosotros nos reunimos ayer para ver todas las intríngulis del caso, porque también nos parece extraño que una discusión que se dio de forma momentánea en fracción de segundos estaba en las redes”, expresó.

Matos externó sus declaraciones en una entrevista realizada por Yannerys Paulino, Brinio Batista y María Elena Antigua en el programa “El Mundo Hoy”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 18:28).

Declaró que de acuerdo a los datos obtenidos, en la discusión también intervinieron otras tres personas, que no salen a relucir en el video captado por los allí presentes, mismas que no identificó al momento de narrar los hechos.

Además, el dirigente del gremio adelantó que de acuerdo con el testimonio del regidor, él tenía una cita concertada ese día para debatir un acuerdo al que habían llegado las partes involucradas en una disputa, el cual se había efectuado días antes y él fungió como mediador.

Sin embargo, contó que el representante comunitario expresó que al llegar al lugar no había nadie y tampoco le fue ofrecida una explicación, lo que según Matos indignó al regidor.

“Cuando él llega, dice él que se extraña que no está la Jurídica, no hay una explicación si su cita se iba a mover o no se le iba a recibir, no se le avisó previamente y ahí se produjo el incidente”, expresó.

En ese sentido, agregó que la entidad está indagando para conocer las verdaderas causas de la discusión, con la intención de garantizar la convivencia laboral, y evitar que este tipo de acontecimientos se vuelva a repetir.

“No estamos investigando porque creemos que debe haber sanciones, es que yo pienso que dentro del ámbito de una institución que nos vamos a seguir viendo las caras todos durante los próximos dos años, la convivencia en término de relación en el personal debe regirse bajo un comportamiento que vaya acorde con las mejores conductas”, comunicó.

Relacionado