(VIDEO) Conatra persigue blindar de calidad servicios del transporte, asegura Jean Carlos Marte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), sometió un proyecto que persigue la modernización de las flotillas del transporte intermunicipal e interprovincial para blindar de calidad el servicio prestado por las empresas, así lo informó el miembro directivo de la entidad, Jean Carlos Marte.

Precisó que con esta iniciativa se persigue que las empresas del transporte se adhieran a los estándares de calidad que se están implementado en la actualidad.

“Nosotros como Conatra sometimos un proyecto que está en fase de aprobación para la modernización de las flotillas de transporte intermunicipal e interprovincial que permita que también se brinde una mayor calidad en el servicio”, citó.

Al ser entrevistado en el programa “Punto de Análisis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Jean Carlos Marte recordó que el transporte es un derecho constitucional; por eso, el Gobierno y los dirigentes del sector está obligado impulsar los avances del mismo.

En ese orden, puntualizó que la movilidad urbana está avanzando y una muestra de eso son las extensiones del Metro, el Teleférico y los corredores que está impulsando la actual gestión de gobierno.

“Ahí vemos que muchas personas que no lo utilizaban por la deficiencia misma del transporte, pero ahora con estos nuevos modelos que están sacando de circulación las chatarras que no ofrecían ningún tipo de seguridad, no tenían ningún tipo de tacto con el usuario, había conflictos, pero ahora vemos que esos pasajeros están confiando en este nuevo sistema de transporte”, comentó.

¡Empresarios, no sindicalistas!

Manifestó que Conatra está en un proceso con le objetivo de sacar a los choferes de su mentalidad de sindicalistas para convertirlos empresarios y aseguró que esto ha requerido de una ardua labor de capacitación impartida por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

“Sobre manejo defensivo, servicio al cliente, manejo de conflictos y todo ese tipo de cosas que usualmente no eran de interés de ellos, pero nosotros las estamos implementando como obligación. Nosotros, a través del Instituto de Formación que tenemos en Conatra, todos los choferes deben de participar en esos cursos”, puntualizó.

“Con el tema de los sindicatos y la falta de regulación no había un régimen de consecuencia que permitiera que el que incumplía saliera del sistema”, citó.

