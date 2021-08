(VIDEO) CONAPE dice actitud de población dominicana hacia envejecientes “está en crisis”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), José García Ramírez, sostuvo este miércoles que la actitud de la población dominicana hacia los adultos mayores “está en crisis”, debido a que hoy en día es “muy difícil” para una persona de la tercera edad envejecer en el hogar, por lo que dijo que se encuentran brindando un mayor nivel de acompañamiento a la familia y así poder proteger a esta parte de la población que les concierne.

“Está en crisis, al envejeciente dominicano le está dando mucha dificultad envejecer en su casa, en el seno familiar, está generando muchas dificultades, está en crisis, pero esto no quiere decir que esté solo”, insistió.

García Ramírez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado, director del periódico.

En tal sentido, indicó que, para ayudar a los adultos mayores que cada día tienen más dificultades para poder envejecer dentro de su propia familia de una manera digna, el CONAPE tiene disponible toda una barra de abogados para defender los derechos de este grupo de forma gratuita.

“En cualquier nivel de justicia los envejecientes cuentan de manera totalmente gratuita con una barra de defensa que tiene el CONAPE para garantizar el ejercicio de los derechos y la corrección de la violencia sobre los envejecientes”, aseguró.

Puntualizó que en lo que va de año han brindado 2,000 servicios de asistencia jurídica para resolver problemas de envejecientes.

Asimismo, indicó que se han mantenido atentos a las iniciativas que se encuentran actualmente en el Congreso, que tienen como fin favorecer esta parte de la población, y dentro de las cuales se encuentra el proyecto que busca modificar Ley 352-98 de Protección a la Persona Envejeciente.

“La ley es buena, pero carece de un aspecto fundamental, y es que la misma no tiene forma de castigar la violación a la propia ley, en consecuencia, nosotros quisiéramos que los legisladores tomarán muy en cuenta la ley 352-98, no para modificar las partes esencialmente positivas, sino para crearle un mecanismo de sanción que no tiene”, sugirió.

Hogares permanentes

Tras ser preguntado sobre qué está haciendo el CONAPE por los adultos mayores que viven en hogares colectivos, el funcionario especificó que comparten la dirección de 30 hogares permanentes en el país con la iglesia católica.

También, el director destacó que financian cerca del 50% del presupuesto de cada asilo, lo que facilita la entrada a los centros a aquellos envejecientes dependientes que necesitan un internamiento.

De igual forma, puntualizó que de lunes a viernes la institución tiene disponible 30 centros de día a los cuales los envejecientes pueden acudir de lunes a viernes, de 8:00 AM a 5:00 PM, a desayunar, almorzar, y además, cuentan con servicio de salud, de entretenimiento y formativos.

“Con la pandemia se redujo esa oportunidad para evitar esa aglomeración de personas, pero gracias a Dios, con el curso que lleva el proceso del Covid, nosotros hemos ido acercando alguno de los programas a los envejecientes”, indicó.

Programas

Durante la entrevista, el funcionario indicó que varias instituciones sin fines de lucro trabajan junto al CONAPE para llevar a esta parte de la población programas de asistencia, “y lo más parecido a un entorno familiar ideal”.

De igual forma, destacó que desde el pasado octubre tienen funcionando el programa “Familias de Cariño”, donde un envejeciente es acogido por una familia con la que se sienta cómodo y ese hogar recibe un pequeño estipendio del Estado para los gastos del nuevo miembro, resaltando que un adulto mayor sufre mucho estando solo.

“Si alguien tiene su padre y no tienen con quien dejarlo a la hora de salir a trabajar, debe contactarnos con la finalidad de iniciar un proceso de investigación social alrededor de esa familia alrededor de esa familia y generar una decisión de si califica o no para ‘Familias de Cariño’”, agregó.

También, señaló que cada vez que captan un nuevo envejeciente, dentro de los programas que va a recibir se procura su inclusión en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Líneas de ayuda

García Ramírez, indicó que tienen disponibles las 24 horas del día una línea telefónica 809-688-4433 para socorrer a esta población ante cualquier problema que pueda tener, y asimismo, la línea 3-1-1 para atender denuncias específicamente.

Por último, el director ejecutivo sostuvo que el gran cambio que tuvo el CONAPE tras la nueva administración es que pasó de ser “una especie de servicio secreto” a ser una institución visibilizada, y que se encuentra las 24 horas del día disponible para la población dominicana.

