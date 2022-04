(VIDEO) Con pancartas en manos, ciudadanos piden saquen haitianos de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con pancartas en manos, varios ciudadanos dominicanos se dieron cita a la zona colonial, donde advirtieron que defenderán la patria e hicieron un llamado a países extranjeros a llevarse a los nacionales haitianos de República Dominicana.

“Estos europeos que se lleven sus haitianos, Francia especialmente que se lleve sus haitianos, que se los lleven para donde quieran, pero que nos dejen vivir en paz. Quieren ayudar a los haitianos, pero en la República Dominicana, vayan para allá, en Haití donde los matan a ustedes”, expresó uno de los ciudadanos al hablar en nombre de los manifestantes.

Asimismo, aseguró que todo traidor de la patria no tiene un final feliz, y advirtió que “no se jueguen con el pueblo dominicano, nosotros vamos a reaccionar de una manera en que el pueblo está acostumbrado, nosotros hemos peleado hasta con el d…lo, y el d…lo no tiene miedo a nosotros los dominicanos, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie y vamos a defender nuestra patria”.

En uno de los videos compartidos este sábado se observa que una de las pancartas dice que “un país sin cultura, es un país sin memoria”.

En otro se refleta un pequeño rose entre los manifestantes y agentes del orden público.

