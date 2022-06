(VIDEO) Con la consigna “No mires pa’ tras”, movimiento +Cambio pide reelección de Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA. – Con la consigna de “No mires pa’ tras”, el movimiento perremeista +Cambio pidió la reelección del presidente Luis Abinader, durante un acto celebrado este sábado en el Club San Martín de Porres, de La Romana, el cual estuvo encabezado por la secretaria General del Partido Revolucionario Moderno (PRM)m Carolina Mejía.

Al dirigirse a los presentes, Mejía pidió unidad y trabajo para fortalecer el partido y garantizar la victoria en las elecciones del 2024.

En el acto también participaron César Cedeño, Fredy Fernández, Breinlyn Hiciano, Darío Cedeño, Félix Hiciano, Wandy Batista, Nando Paniagua, Leyvi Bautista, entre otros.

El dirigente perremeista Cesar Cedeño, expresó que “no se puede concebir una República Dominicana sin Luis Abinader, pues eso significaría mirar atrás y devolverse a la corrupción, atraso y desigualdad”.

Mientras que Fredy Fernández expresó que “necesitamos más justicia independiente, más salud, más educación (…) en fin, La República Dominicana necesita +Cambio con Luis Abinader”.

También tomaron la palabra los señores Darío Cedeño, la gobernadora provincial Jackeline Fernández, Heriberta Sánchez, entre otros.

En nombre de los senadores pertenecientes a +Cambio, habló Santiago Zorrilla, de la Provincial el Seibo, y en nombre de los diputados tomó la palabra Leyvi Bautista.

Durante el acto, fueron juramentados en el PRM Julio Cesar Piccirillo, exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); el ex regidor PRD, Félix Severino; el miembro de la base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Josecito Padua Falet; Raúl Martínez, ex secretario de asuntos comunitarios del PLD; y Bienvenido Johnson, ex dirigente del comité municipal del PRD.

También, Johnny Jorge De La Cruz, Jairo Elías Ulloa Zorrilla, Nilson Aquino Rodríguez, José David Aquino, Eduardo Val, Samuel Valentín George y Carmen Fiorely Reyes Ex Dirigente del PLD; todos ex dirigentes del PLD.

