(VIDEO) Con armas de fuego y tiros se desarrolló sepelio de joven asesinado a balazos en SDO

View this post on Instagram

Circulan imágenes en las redes sociales que muestra el tiroteo registrado ayer en el barrio La Puya de esta capital, durante el sepelio de un joven asesinado a balazos por presuntos desconocidos. Según reportes preliminares, Framy fue asesinado de varios disparos momento que llegaba a su residencia abordo de su vehículo marca Toyota Runner. #elnuevodiariord