(VIDEO) Comunitarios exigen a Coraasan resolver problemas de agua residuales en Camboyita, Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Residentes del sector la Camboyita en Santiago exigieron al director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Andrés Burgos, resolver los inconvenientes de las aguas residuales.

Durante una protesta, el presidente de la Junta de Vecino Zona norte, Neris Humberto Vargas, expresó que los moradores están viviendo encima de materias fecales, lo que puede causarles enfermedades.

“Andrés Burgos se ha dado la tarea de que le promete a la gente y no le cumple, mira como está la cloaca, esas señoras está viviendo arriba de la materia fecal y no es justo que el presidente mandara a Andrés Burgos a resolverle a la comunidad y esté pasando eso. ¿Andrés Burgos estará por encima del presidente será? Yo me pregunto”, cuestionó.

Vargas aseguró que el director de Coraasan no tiene ningún interés de solucionar las problemáticas de esa comunidad y anunció un plazo de 15 días para que se inicie con las obras.

“Nosotros vamos a dar 15 días, para nosotros cerrar todas las calles de ésta comunidad, porque no es posible que Andrés Burgos haga lo que él quiera en Santiago, estos funcionarios están haciendo lo que ellos quieren aquí y el presidente no dice nada. Da pena que la gestión del presidente tan transparente, venga un funcionario como Andrés Burgos a empañarla aquí en Santiago”, concluyó.

