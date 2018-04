(VIDEO) Comunidad golpea presuntos ladrones en La Romana

Una multitud intentó linchar anoche a un supuesto asaltante a quien acusan de robarle una cartera a una joven. El hecho ocurrió en el barrio Pica Piedra del municipio Villa Hermosa, La Romana. #ElNuevoDiarioRD

