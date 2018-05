(VIDEO) Comunidad golpea presunto ladrón en La Vega

Comunidad golpea presiento ladrón en La Vega EL NUEVO DIARIO, LA VEGA.-Un joven presuntamente sorprendido mientras robaba a otra persona una motocicleta fue golpeado y atrapado por los residentes de la comunidad de Burende, en esta ciudad. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on May 16, 2018 at 12:35pm PDT