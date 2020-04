(VIDEO) Comunidad Damas de Negro RD pide ayuda al gobierno para beneficiar familias de bajos recursos

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La presidenta de la Comunidad Damas de Negro RD, entidad que trabaja con familias de niños diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), solicitó ayuda al gobierno para ayudar a las personas de bajos recursos que forman parte de dicha organización. A través de un video Miosotis Arias Reyes manifestó que por la crisis generada en el país debido a la circulación del coronavirus, están necesitando alimentos, medicinas entre otros. “somos una comunidad olvidada necesitamos que vengan en nuestra ayuda, la situación de la falta de alimentos está afectando a muchas madres de niños diagnosticados con el Trastorno del Espectro Autista, encima de la situación real, de que viven 3 y 4 personas en un solo cuarto ahora esto”, explicó la presidenta de la organización no gubernamental. Detalló que las familias con niños diagnosticados con TEA conforman el 15 por ciento de la población Dominicana. Indicó que para cualquier ayuda pueden ponerse en contacto con la institución a través de su página web @DamasdeNegroRD. #elnuevodiariord