(VIDEO) Comunicadores cuestionan si no hay institución en el Estado capaces de administrar los servicios públicos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los comunicadores Priyanka Rodríguez y Mihail García preguntaron si no hay instituciones en el Estado dominicano capaces de administrar los servicios públicos, ante el anuncio de que el Gobierno implementará el proceso de inspección a los vehículos que circulan en el territorio nacional o “revista” a través de alianza público privada.

“Aparentemente esta es una modalidad que le gusta mucho al gobierno, muchos dicen que cuando no es un fideicomiso es una alianza público – privada, pero habrá que ver en detalle qué dirá el contrato, lo que yo lamento porque el hecho es tácito, es que en este país todo está quedando en manos de los empresarios”, expresó García.

Se refirieron al hecho de que el Consejo Nacional de Alianzas Públicos Privadas (CNAPP) declaró de interés público la iniciativa privada para la implementación del “Programa Nacional de Inspección Técnica Vehicular”, mediante la resolución 01-2022, para poner en funcionamiento de una red de centros en donde se inspeccione que los vehículos que transitan por el país lo hagan en condiciones adecuadas.

Rodríguez y García externaron sus consideraciones en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 09:00).

Para García las medidas del gobierno en cuanto a la implementación de fideicomisos y alianzas público – privadas estarían indicando que se está en una nueva era del neoliberalismo a su más amplio espectro porque “todo” se está pasando a manos del sector privado.

Asimismo, Rodríguez consideró que la iniciativa presentada a la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP) hace dudar si en el Estado no hay funcionarios capaces de gestionar la inspección de vehículos.

“Lo que habría que hacer es comenzar a cancelar a todos esos administradores que están en esas instituciones si no sirven porque si le estamos pagando y no sirven para administrar un servicio público, entonces ¿para qué los tenemos, para llenar una curul, para darle un trabajo a un dirigente?, no podemos seguir en eso”, cuestionó la comunicadora.

García puntualizó que estos mecanismos usados por el gobierno no son malos, sin embargo, dijo que todo en exceso hace daño y pareciera que es lo que sucede en este caso, tras mencionar que la actual administración ha aprobado cerca de 22 fideicomisos y una cantidad innumerable de alianzas público – privadas.

