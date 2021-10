(VIDEO) Comunicadora Sheila Brito tilda de “doble moral e hipócrita” a senadora Faride Raful

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Sheila Brito sostuvo que en el país no se busca difamar a los legisladores ni a los partidos políticos y lo que estaría ocurriendo hoy es que la ciudadanía dominicana se envalentonó y está luchado por sus derechos, al tiempo en que tildó de “doble moral e hipócrita” a la senadora del Distrito Nacional Faride Raful por esta criticar que gente se preste para despachar informaciones falsas “para manchar a otros”.

“Faride, tú era la primera que estaba difamando dos años atrás justamente, era la que hablabas de nepotismo y hoy podemos decir que el cónsul en Italia es tu padre, y lo lindo es que no es un tema de difamación sin pruebas, porque estamos hablando de cosas que están pasando en tu partido, como es el tema del narcotráfico”, expresó.

La comunicadora se expresó de esa manera tras referirse a lo que dijo la senadora recientemente vía Twitter, donde se quejó sobre los casos de difamación que se estarían registrando en el país “para tratar de manchar” a personas, y por lo que sostuvo que el tema debería ser tomando “más en cuenta”.

Brito emitió sus comentarios durante su participación en el programa “El Nuevo Diario en Sábado”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 44:47).

Asimismo, sostuvo que todo lo que se ha estado hablando sobre el partido oficialista es porque son cosas que están pasando en la organización política, y en tal sentido, aseguró que no es una difamación hablar sobre la “falta de gerencia que existe en Santo Domingo Este”.

“No es una difamación los 300 técnicos cancelados en Agricultura, no es difamación casi 70 mil empleados del Ministerio de Educación que han sido cancelados y a un año no se le han entregado sus prestaciones laborales, eso no es difamación querida Faride”, manifestó Brito.

Añadió que tampoco sería difamación decir que en un año de gestión el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha tomado “cerca de 15 mil millones de dólares en préstamos”.

“Difamación si fue lo que ustedes hicieron en plena campaña, diciendo que la COVID-19 era objeto del Gobierno para intimidar a la ciudadanía para que no fueran a votar a las elecciones, sin embargo, ustedes entraron gobernando bajo estado de emergencia como lo dejó el presidente Danilo Medina y todavía seguimos en estado de emergencia”, concluyó.

