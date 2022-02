(VIDEO) Comunicadora Sandra Rosario dice accionar de Putin hará comunidad internacional se aleje de Rusia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Sandra Rosario consideró que el accionar que ha tenido el presidente de Rusia Vladímir Putin está haciendo que la comunidad internacional se aleje de Rusia, asegurando que los líderes mundiales ya se han cuestionando sobre lo que está pasando en ese país.

“Aunque él gane, ¿cómo va a quedar Putin ante la gente?, todos los líderes mundiales están cuestionando lo que está pasando con Rusia y Ucrania; ya hay una parte de ellos que está rechazando a Rusia, entonces, en ese sentido lo debilita, porque si todos esos líderes se alejan de Rusia, yo entiendo que a Rusia no le puede ir muy bien”, indicó.

Rosario externó sus consideraciones junto a José Díaz en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, la profesional de la comunicación abogó porque ambas naciones se apeguen a la diplomacia, tras exponer que esta guerra solo hará que se pierdan muchas vidas.

“Yo entiendo que hay que buscar la diplomacia o seguir tratando que haya una brecha, porque lo único que se pierden son vidas y esas vidas no se pueden recuperar, entonces, si dicen que Putin gana, él tiene el poder, pero al final es un conflicto porque también él va a salir perdedor, porque va a salir debilitado”, comunicó.

Asimismo, dijo que aunque muchos argumentan que todavía no ha iniciado la guerra “solo la tensión que ha habido en el mundo ya ha afectado los mercados, y los empresarios internacionales están preocupados por lo que está pasando con la bolsa de valores y el dinero”.

Por su parte, el comunicador José Díaz manifestó que aunque hasta el momento no se atreve a afirmar que hay una intervención de Rusia a Ucrania, si se solidarizó con las declaraciones ofrecidas por el delegado dominicano ante la Organización para las Naciones Unidas (ONU), José Blanco, quien realizó un llamado de paz.

“Yo me voy a inclinar más a las declaraciones del delegado dominicano ante las Naciones Unidas, José Blanco, quien dijo que llama a la moderación y a la paz y que lo más importante es que no haya cruces entre áreas que no pertenezcan a un país, para que no haya confrontación”, externó.

