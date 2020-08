(VIDEO) Comunicadora que grabó secuestro en Cotuí pide detener comentarios ofensivos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras algunos comentarios ofensivos en las redes sociales de usuarios que condenan la muerte de un secuestrador en Cotuí, y tildan de asesinos a todos los involucrados, la comunicadora que grabó las imágenes de aquel suceso dijo este sábado que deben detenerse porque “quien no estuvo en aquella casa no puede juzgar mis acciones”.

Así lo expresó la periodista Solanlly Borges en una grabación difundida a través de sus redes sociales, en la cual relata lo sucedido.

“Es muy fácil decir que también fui una asesina cuando no era usted que estaba en esa situación, cuando fui yo la que tuve el valor para entrar ahí y escuchar un niño llorando durante horas”, dijo Borges entre lágrimas.

Señaló que “quien no estuvo en aquella casa no puede juzgar mis acciones”, ya que aseguró que en todo momento estuve rogándole a ese muchacho que saliera ella, que estaban grabando en en vivo, y que la tomara a ella de rehén.

“Con lágrimas en los ojos le dije a ese joven ven conmigo, tómame de escudo a mí”, sostuvo.

Contó que “cuando entramos a ese lugar nos dimos cuenta que el joven tramaba algo y que en cualquier momento podría reaccionar en contra de los rehenes, porque estaba hablando muchas incoherencias”.

Asimismo, dijo que el secuestrador le decía que no llorara pero, “le dije que me dolía porque tengo hijos y hermanos, y no me gustaría pasar por una situación similar”.

Resaltó que “nadie habla de que el secuestrador dijo que si entraba algún militar iba a disparar de inmediato en contra con estos, eso nunca lo mencionan solo que fuimos unos asesinos”.

“Con el hecho de yo estar ahí no pensé en mi familia, en lo que ellos pensaban al verme arriesgar mi vida con ese delincuente, por esa razón me indigna que las personas se expresen de forma despectiva del trabajo que se realizó ese día”, manifestó.

Se recuerda que un agente de la Policía Nacional disfrazado de cura fue quien mató este viernes a un hombre que mantenía a un niño y su madre como rehenes en una residencia donde refugió luego de haber herido de bala a un joven de 17, en un hecho registrado en el Sector La Cruz, en Cotuí.

El fallecido fue identificado como José Antonio Reyes Ulloa (El King), quien era residente en el municipio Maimón, de la provincia Monseñor Nouel, a quien se le ocupó una pistola calibre 9mm., con la cual hirió un menor de edad.

El King se atrincheró en esa casa cuando era perseguido por la Policía Nacional luego de herir en ambas piernas a un menor de edad, supuestamente por acusarlo de ser responsable de la muerte de Eriberto Santana Evangelista (Cacón), quien fue asesinado y enterrado en una zona montañosa del sector Las Colinas de este municipio.

Entre los pedidos del fallecido para entregarse a las autoridades estaba el acceso de la prensa y el padre de la Iglesia católica de la zona a la casa donde se encontraba, deseo que le fue concedido.

