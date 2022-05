(VIDEO) Comunicadora Priyanka Rodríguez advierte Haití representa “una bomba de tiempo para RD”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Priyanka Rodríguez, externó su preocupación por el impacto negativo que estaría generando Haití en la seguridad fronteriza y de la ciudadanía dominicana, por lo que declaró que ese país representa no solo un problema de migración y de secuestros, sino también “una bomba de tiempo” que según dijo no han querido entender los gobiernos.

Rodríguez emitió sus consideraciones en torno al secuestro de un diplomático dominicano en Haití, por el que señalan a una de las pandillas más peligrosas de Puerto Príncipe.

“Haití no es simplemente un problema de migración ni de secuestros, es una bomba de tiempo lo que tenemos ahí que no han querido entender ni nuestros gobiernos, ni nuestras autoridades y tampoco los ciudadanos”, expresó.

La comunicadora hizo sus comentarios mientras conducía el programa El Nuevo Diario en la Noche

Rodríguez realizó críticas a la poca preocupación que muestra la población dominicana ante el problema con Haití y dijo que no solamente los nacionales haitianos ocupan una gran parte de los servicios y derechos que están destinados para los dominicanos, sino que también les quitan los trabajos, la educación, la salud y el propio territorio.

“La mayoría de los ciudadanos son tan indiferentes a esa situación y no les importa absolutamente nada porque no piensan en la situación que nosotros tenemos y en lo que eso nos resta, no solamente por el tema de migración o porque les quitan el trabajo, la educación, la salud y nuestro territorio, significa todo lo que se ha venido haciendo desde hace mucho ahí en Haití”, puntualizó.

Asimismo, resaltó que Haití es una nación con un Estado fallido donde los problemas sociales y la nula administración de las autoridades favorecen el desarrollo y el crecimiento de los grupos terroristas.

“Lo que tenemos al lado es un Estado totalmente fallido donde crece la hambruna, la delincuencia, donde se están asentando muchísimos grupos internacionales terroristas, eso está allí y ha salido en prensa y en muchos reportajes”, expresó.

También manifestó que las autoridades dominicanas como es el Ministerio de Defensa, deberían poner un alto a las entidades internacionales que buscan la unión de los dos países y dijo que también se deberían tomar acciones contundentes con ese país.

“Yo no entiendo qué espera el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, para tomar acciones contundentes con respecto a ese país y de paso para ponerles un límite a todos esos organismos internacionales que nos tienen totalmente asfixiados, arropados y que han tomado la frontera para ellos”, concluyó.

