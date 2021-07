(VIDEO) Comunicadora Indira Moriña asegura situación en Cuba se ha tornado insoportable

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora cubana radicada en los Estados Unidos, Indira Moriña, expresó que la situación en su país se ha tornado insoportable debido a que desde hace tiempo sus compatriotas venían pasando precariedades que se agravaron a raíz de la pandemia, y las mismas hicieron, según dijo, que los cubanos se alzaran en contra del Gobierno.

“Esto era algo que se veía venir desde hace muchos años en Cuba, estas protestas y carencia masiva vinieron también por la situación que ha traído la COVID-19, la cual no es nada placentera, es bastante mala, desde hace muchos años se ha tornado completamente insoportable”, dijo.

Las declaraciones de Moriña fueron emitidas en una entrevista realizada por los comunicadores Raymond Moreta y Yira Alemán, en el programa “La Embajada”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 9:10).

Manifestó que “el pueblo cubano ahora está reclamando los derechos humanos básicos, como alimentos y medicamentos, y por encima de todas las necesidades que tiene la nació”, al tiempo de asegurar que su pueblo “está clamando por la libertad”.

“Lo que están haciendo es tirarle la culpa al bloqueo norteamericano, pero el Gobierno de los Estados Unidos no es el culpable de la presente situación que hay en Cuba”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que la realidad que vive Cuba en estos momentos es producto de la ineptitud y la falta de eficacia del Gobierno para poder manejar adecuadamente los estragos dejados por la pandemia de la COVID-19 (enfermedad infecciosa).

Asimismo, contó que el Gobierno cubano está tratando por todos los medios de desarrollar dos vacunas, lo que consideró como una meta muy difícil de lograr por las carencias que impiden a los médicos y biólogos avanzar en sus investigaciones.

“Es un círculo vicioso, porque Cuba no quiere dejar entrar ningún otro tipo de vacuna que no sea producida allá, pero tampoco terminan de desarrollar una, entonces ahora mismo no pueden avanzar”, puntualizó.

