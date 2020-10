(VIDEO) Comunicadora Ely Encarnación: A Claudio Caamaño no le corresponde la diputación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora y sub directora de prensa del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ely Encarnación, dijo este lunes que a Claudio Caamaño Vélez, candidato a diputado en la circunscripción tres de Santo Domingo Este, no le corresponde la diputación vacante ya que asegura se estaría creando un mal precedente en la terna de escogencia.

“Ha ido a la diputación en tres ocasiones por dos partidos diferentes y no ha logrado la mayoría de votos, esa diputación debe ir a una terna que será sometida los próximos días, y se ha estilado que se quede en un miembro de la familia de la persona que renuncia o fallece”, expresó Encarnación.

La comunicadora emitió sus planteamientos durante su intervención en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual conduce junto a Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentario a partir del minuto 51:49).

“La gente tiene que entender que los partidos tuvieron la oportunidad de que las curules y posiciones les pertenecieran, y ninguno lo decidieron asumir cuando se discutía la Ley de Partido Políticos”, manifestó Encarnación.

Igualmente, indicó que la Comisión Política del PRM debe reunirse en esta semana para poder tomar una posición final.

“Al final la mayoría se expresa votando, si se debe de cumplir el quorum necesario para ir a votación”, resaltó.

“Tenemos que ser conscientes ya lo he manifestado, no es porque sea Josefa Castillo, aquí solamente son tres, y por qué la de Josefa es la que llama la atención”, agregó Encarnación.

Asimismo, sostuvo que Caamaño Vélez tiene buen manejo de los medios de comunicación y gente con “cierto poder” lo quieren tener en la Cámara de Diputados.

“Pero es sencillo, que logre los votos. No estoy de acuerdo con la gente que se quiere dedicar a la sociedad civil y no hace vida en los partidos, hacer política como lo ha hecho la familia de Josefa y como ha hecho Jheyson, no debe ser puesto a un lado por presión de sectores”, agregó la miembro del PRM.

Refirió también, que todo aquel que quiera ostentar un puesto no debe de “tomarlo fácil”, y dedicarse a hacer vida en cualquier vida política, razón por la cual reitera que no se deben crear malos precedentes.

“Para qué sirve hacer militancia y carrera política, no sirve de nada si se premia lo malo e incorrecto, y sobre todo cómo han querido desmeritar la carrera política de Josefa y su familia, entonces así no, si el PRM se quiere casar con la gloria que no se lo de a ninguno, pero Claudio no debe ser”, puntualizó Encarnación.