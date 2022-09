(VIDEO) Comunicadora dice se debe investigar proceso de remodelación del Darío Contreras en pasada gestión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Priyanka Rodríguez consideró que se debe investigar el proceso de remodelación del Hospital Traumatológico Doctor Darío Contreras, realizado en la primera gestión del expresidente Danilo Medina con una inversión de US$38 millones, porque no serían pocas las ocasiones en que pacientes han denunciado situaciones críticas en ese centro de salud.

“Lo que nosotros debemos realmente es investigar quienes fueron los responsables de la de la remodelación de ese hospital que, al igual que otros hospitales que fueron remodelados, está que da lástima”, sostuvo.

Rodríguez se expresó así luego de comentar que ayer durante el paso de la tormenta Fiona por el país, pacientes supuestamente ingresados en el hospital reportaron a través de las redes sociales filtraciones en centro.

La comunicadora emitió sus comentarios en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“La remodelación fue entregada en el gobierno del expresidente Danilo Medina, señores ese hospital no tiene por qué estar sufriendo absolutamente de nada, no tienen qué estar las tuberías rotas, las salas como están muchas, no tienen porqué estar en la forma en que se encuentra esa infraestructura”, cuestionó.

