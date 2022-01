(VIDEO) Comunicadora denuncia autoridades no están regulando altos precios de medicamentos

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Prinyanka Rodríguez aseguró que en República Dominicana las autoridades no están regulando los altos precios de los medicamentos, tras denunciar que ha presenciado aumentos de hasta 1,000 pesos en un mes en un solo fármaco.

“Quiero citar algo personal, mi esposo usa unas gotas y en un mes le subieron 1,000 pesos de un fuetazo, en buen dominicano, a un medicamento que es permanente, entonces, es que no hay nadie que regule, usted va hoy a comprar los medicamentos y mañana usted va y tienen otro precio” expresó.

Rodríguez realizó estas declaraciones durante su intervención junto a Liliam Mateo, Julio González, Mihail García y Enrique Mota en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 03:09).

Explicó que el problema no es que los farmacéuticos aumenten el precio de los fármacos sino que las autoridades correspondientes no están regulando ese tipo de acciones, enfatizando que en el país hay personas muriendo porque no pueden costear los medicamentos.

“Es que quizás hoy fue a comprarlo y le costó un precio, pero mañana cuando va cuesta otro, y no tiene para cubrirlo, y aparte muchos de esos medicamentos que son muy costosos no aparecen en las boticas populares que es donde se suponen deben de estar”, comunicó.

De igual forma, el periodista Enrique “Tuto” Mota expresó su preocupación por el alto costo de los medicamentos indicados a los pacientes infectados de Covid-19, asegurando que estos superan las posibilidades de una gran porción de los dominicanos.

“Aquí los precios de los medicamentos que se indican para los pacientes con Covid ahora mismo superan las posibilidades económicas de la mayoría de los dominicanos, y hay que tomar medidas heroicas en ese sentido ”, manifestó.

Relacionado