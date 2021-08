(VIDEO) Comunicadora defiende de críticas a directora de planos del MOPC

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La politóloga y comunicadora Edhoarda Andújar se manifestó en contra de los comentarios negativos que han lanzado en las redes sociales en detrimento de la directora de tramitación de planos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Daritza Zapata, por su equivocación durante la rendición de cuentas de esa institución el pasado jueves, resaltando que nadie está exento de que los nervios lo traicionen.

‘’Me han molestado mucho los comentarios que he visto en las redes sociales en los que se burlan de esa joven. A ella no la conozco, pero le digo que esas son cosas que pasan y nadie está exento de que los nervios nos traicionen, así que tira para adelante que la vida no se acaba por esa situación”, expresó.

Andújar emitió sus declaraciones mientras conducía el programa ‘’politizando”, el cual se transmite en la plataforma digital de EL Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 35:15).

Manifestó que cada profesional de la comunicación o de cualquier área que esté involucrado en aspectos comunicacionales se han sentido nerviosos en algún momento, debido a que es algo natural en los seres humanos.

“Se te puede trabar la lengua u olvidas lo que vas a decir, pero eso no implica que sea una mala profesional o que esa joven no sea brillante”, indicó.

También, Andújar invitó a las personas que sean más sensibles, empáticas y que “no intenten buscar el más mínimo error en otros” para enrostrar cualquier defecto que pudieran cometer alguien.

Relacionado