(VIDEO) Comunicadora critica Abinader no asista a la ONU y se quede en el país dando “besos y abrazos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La política y comunicadora Esther Minyetys consideró que en el presidente Luis Abinader, en lugar de que quedarse en el país repartiendo “besos y abrazos” en las principales provincias afectadas por el huracán Fiona, debió asistir a la 77a Asamblea General de la ONU y tratar ante los líderes mundiales temas neurálgicos para la República Dominicana.

“Una persona que no tiene un colchoncito, que se le fue su casa, no es para que venga un presidente a darle un abrazo y un beso, yo no sé para qué él canceló la reunión en la ONU, porque para lo que ha hecho aquí, mejor se hubiese ido a sentar en aire acondicionado a hablar de otros temas como Haití con el que no han dado pie con bola”, sostuvo.

Minyetys emitió sus comentarios junto a Otilio Arno, en el programa “Secreto de Voz en Voz”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno no haya destinado una partida del Presupuesto General del Estado para atender situaciones de emergencia dejadas por fenómenos naturales.

“Es triste que usted ponga las esperanzas en un Gobierno que no tiene una estrategia, no tiene un presupuesto y hoy dice que va a asignar 99 millones de dólares, que eso no da para nada, eso es improvisar”, mencionó.

De igual forma, señaló que el pasado fenómeno meteorológico destruyó varias plantaciones agrícolas en Montecristi y Hato Mayor, sin embargo, las autoridades no se habrían referido a ese sector.

“Yo no he visto que el presidente se ha dirigido a eso porque es que vuelvo y reitero, es que cuando no hay una estrategia, cuando el presupuesto de la República no ha designado una partida presupuestaria para esto que toda la vida se ha hecho, entonces ahora lo que están es inventando”, insistió.

