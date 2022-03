(VIDEO) Comunicadora cree Margarita Cedeño desgastará su figura antes de los comicios de 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMNGO.- La comunicadora Nicole Terrero García consideró que Margarita Cedeño, de llegar a ser la candidata presidencial que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lleve a las elecciones presidenciales del año 2024, tendrá desgastada su figura por las constantes declaraciones emite en contra del gobierno.

“La gente se casa de tanto ver lo mismo y dice cosas como ‘ya viene esta con la misma cantaleta’, cuando esté haciendo campaña no le van a prestar la atención debida por lo mismo, porque van a decir tiene los cuatro años del gobierno con la misma cantaleta, cuando te llegue el periodo de hacer campaña no vas a tener con qué hacerla”, sostuvo.

La comunicadora sostuvo sus planteamientos tras comentar que la exvicepresidente de la República dijo esta semana a modo jocoso “por favor, no me dejen tantos problemas para resolver en el 2024”, indicando que el actual gobierno debe ocuparse de las necesidades del pueblo.

Terrero García emitió sus comentarios junto a los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez y José Paulino durante su participación en el programa “Políticas Nuevas”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, reparó en que la figura de Cedeño corre el riesgo de ser ridiculizada por comentarios como el de “no me dejen tantos problemas para resolver en el 2024” y hablar como si no estuvo en los pasados gobierno del PLD.

En ese sentido, cuestionó que Cedeño recientemente se haya manifestado en contra de la reforma constitucional que promueve el gobierno cuando mostró apoyo total a un proyecto de modificación de la Carta Magna promovido por el expresidente Danilo Medina.

“Ella no parece que vivió los 16 años del gobierno del PLD, quien la escucha hablando cree que ella no vivió aquí y no sabe nada de lo que pasó anteriormente, nada más conoce del 2020 para acá”, cuestionó.

De igual forma, la comunicadora dijo que por la experiencia política de Cedeño y las posiciones que la misma ha tenido durante los gobierno del PLD, debería mostrar más coherencia a la hora de emitir sus declaraciones.

