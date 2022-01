(VIDEO) Comunicadora Candie Rosario ve riesgoso estudiantes y maestros vuelvan a las aulas en medio de nueva ola Covid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Candie Rosario consideró que implica mucho riesgo que los estudiantes y los maestros regresen a las aulas el próximo martes mientras el país atraviesa una ola de contagios de COVID-19 e influenza, y creyó pertinente que en el territorio nacional se empiece a exigir pruebas de este último virus para cuidar la salud de los niños, jóvenes y adultos.

“Los estudiantes tienen sus dosis contra la COVID, pero entiendo que también debería presentarse la prueba de la influenza porque lo cierto es que este virus está dando con grandes síntomas”, expresó.

La comunicadora sostuvo sus planteamientos tras señalar que el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, manifestó su desacuerdo con la reapertura de las clases presenciales en medio de un rebrote de contagios de COVID-19 e incidencia de la influenza.

Rosario emitió sus consideraciones en el programa "Enfrentados", el cual conduce junto a un equipo de comunicadores dirigidos por el productor Mariano Abreu, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Señaló que en estos momentos, en donde se han puesto de manifiesto varios virus gripales y una quinta ola de contagios de COVID-19 con las variantes delta y ómicron, el territorio nacional está muy aquejado.

Asimismo, dijo esperar que las autoridades del Ministerio de Educación se refieran pronto al tema, indicando que, aunque gran parte de la población está vacunada, el coronavirus puede dejar secuelas negativas a quien se infecta.

“Si bien es cierto que no está siendo muy letal como en unos inicios porque ya tenemos las vacunas y hemos creado los anticuerpos, no menos cierto es que trae consecuencias negativas, y nosotros no podemos permitirnos que nuestros niños, jóvenes y docentes, que hay muchos adultos con complicaciones, pues estén en las aulas”, sostuvo.

Rosario confía que las autoridades presenten una solución al respecto, insistiendo en que no se pueden exponer los niños porque el territorio está muy complicado en lo que se refiere a los agentes virales.

