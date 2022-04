(VIDEO) Comunicadora Candie Rosario aboga porque se regule tema de parqueadores ambulantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Candie Rosario saludó que se vaya a iniciar la construcción del edificio de parqueos “Centro de Los Héroes 1” para uso público y aprovechó para pedir a las autoridades competentes que presten atención al tema de los parqueadores ambulantes porque necesitaría ser regulado.

“Es terrible como en todo el territorio nacional, porque no pasa en el Distrito, uno no puede aparcar para ir a hacer una diligencia porque hay que pagarle a una persona, han llegado hasta el punto de que te entregan un ticket y cuando tú le vas a dar RD$50 te dicen no, que son RD$200, le han puesto una tarifa a un área de uso público, ¿Y quién regula eso?”, cuestionó.

La también analista política sostuvo sus planteamientos ante la noticia de que el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba, suscribieron ayer martes un convenio para dar inicio a la construcción de un edificio de parqueos público que visita el Centro de los Héroes I.

Rosario emitió sus comentarios junto a los comunicadores Janssen Valdez y Eddy Pérez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 12:43).

Insistió que, en el caso del Distrito Nacional, aunque se estén tomando medidas para solventar el problema de la hilera de vehículos que se forman en las calles, el tema de los proveedores ambulantes necesita una regulación, porque no se puede pagar a alguien por estar en un espacio público.

“Si felicitamos esta iniciativa de los parqueos porque pueden mitigar un poquito el tema de los parqueadores ambulantes, y sobre todo en el Centro de los Héroes, que es una de las áreas donde se concentran la mayor cantidad de instituciones”, resaltó.

En cuanto al edificio de parqueos que se construirá en la zona de estacionamiento del Indrhi, dijo esperar que el proyecto pueda funcionar de forma regular, ya que se ha visto que iniciativas de ese tipo no son utilizadas.

“Hemos tenido otros parqueos públicos, pero por situaciones equis o ye cierran, nosotros auguramos éxito y esperamos que todo este diseño que muestran las autoridades se lleve exactamente así”, externó.

